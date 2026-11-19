TRENTO. È una bocciatura senza appello quella di Fai Conftrasporto di Confcommercio Trentino nei confronti della mozione approvata dal Consiglio regionale, che sollecita l'introduzione di un pedaggio ambientale sull'A22, applicando il principio «chi inquina paga». L'associazione degli autotrasportatori contesta duramente la decisione e attacca le forze politiche che l'hanno sostenuta.

«Ci troviamo di fronte all'ennesimo atto di una scelta politica di una sinistra improntata alla demagogia, all'ideologia e a un vero e proprio accanimento nei confronti di un comparto produttivo strategico», denuncia l'associazione. Secondo Conftrasporto, inoltre, «l'idea che i vettori scelgano questa tratta per mere speculazioni sulle tariffe autostradali è del tutto priva di fondamento».

Al centro delle critiche ci sono soprattutto le conseguenze economiche che, secondo l'associazione, ricadrebbero su imprese e cittadini. Il pedaggio ambientale, sostiene la sigla, «finirà inevitabilmente per scaricarsi sui prezzi finali al consumo, impoverendo le famiglie e riducendo la competitività delle imprese trentine sui mercati nazionali e internazionali».

Fai Conftrasporto chiede invece politiche di sostegno ai carburanti sostenibili, maggiori possibilità di circolazione notturna lungo l'asse del Brennero e interventi che non penalizzino l'autotrasporto, definito «un servizio pubblico essenziale». L'associazione esprime infine «profondo rammarico» per l'entusiasmo manifestato da alcuni esponenti politici dopo il momentaneo accantonamento del progetto di prolungamento della Valdastico, un'altra infrastruttura al centro del confronto politico sul futuro della mobilità regionale.