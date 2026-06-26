SOLDA. Attimi di forte apprensione oggi, poco prima di mezzogiorno, alla stazione a monte della seggiovia Langenstein, a Solda, dove è scattato un imponente intervento di soccorso per quella che potrebbe essere un'intossicazione da monossido di carbonio.

All'arrivo dei soccorritori, due persone sono state trovate prive di sensi. Dopo le prime cure sul posto sono state affidate agli equipaggi degli elicotteri di emergenza Pelikan 1 e Pelikan 3, che le hanno trasportate all'ospedale di Bolzano.

Una terza persona coinvolta è stata invece trasferita in ambulanza dal Croce Bianca di Prato allo Stelvio all'ospedale di Silandro. Secondo quanto emerso, non avrebbe mai perso conoscenza.

Le prime informazioni fanno ipotizzare una fuoriuscita di monossido di carbonio, ma l'origine dell'episodio non è ancora stata accertata. Le autorità hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto e individuare le cause dell'intossicazione.