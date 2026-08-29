CADINO. Un masso si stacca dalla montagna e piomba sulla statale del Brennero, pochi istanti dopo arriva un’auto che non riesce a evitarlo e lo centra. È successo nella notte tra venerdì 28 e sabato 29 agosto in località Cadino. Il conducente è fortunatamente rimasto illeso, mentre la vettura ha riportato pesanti danni.

L’allarme è scattato subito dopo il distacco e sul posto sono stati chiamati i Vigili del fuoco volontari di Faedo. I pompieri non avevano però ancora fatto in tempo a raggiungere la zona quando è avvenuto l’incidente. L’automobilista in transito si è trovato davanti il grosso blocco sulla carreggiata e lo ha urtato.

A destare particolare attenzione è però anche un secondo masso, di dimensioni ancora maggiori, staccatosi dalla montagna nella stessa notte. Il blocco non ha raggiunto la statale e si è fermato circa 50 metri più in alto, rendendo necessari gli accertamenti sulla stabilità della zona e sull’eventuale presenza di ulteriori situazioni di pericolo.

Un geologo ha effettuato un primo sopralluogo in elicottero per esaminare la parete e valutare la situazione. Nel frattempo lungo la statale sono stati installati dei new jersey a protezione della carreggiata. (foto vigili del fuoco volontari di Faedo)