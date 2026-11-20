TRENTO. Un tifoso è caduto dagli spalti dello stadio Briamasco durante Trento-Cittadella, questa sera, venerdì 20 novembre. La partita è stata interrotta intorno dopo solo quattro minuti dal fischio d’inizio per consentire ai soccorritori di assisterlo.

Il gioco è rimasto fermo per circa sei minuti ed è ripreso quando il cronometro segnava il 10′. Al momento non sono ancora disponibili informazioni sulle condizioni del tifoso.

La sfida, valida per la 15ª giornata del girone A di Serie C, è cominciata alle 20.30.

(foto di repertorio)