TRENTO. Doveva essere una serata di festa, si è trasformata in momenti di paura per almeno una decina di ragazzi tra i 16 e i 17 anni. I giovani sono stati aggrediti e derubati mentre stavano raggiungendo una festa studentesca nella zona di Trento sud.

Gli episodi sono avvenuti nei pressi degli accessi alla Trentino Music Arena. Ad agire sarebbe stato un gruppo di coetanei: in un caso uno degli aggressori ha estratto un coltello, minacciando le vittime e costringendole a consegnare i ticket d'ingresso e il denaro contante che avevano con loro.



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