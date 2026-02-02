TRENTO. Il Comune avvia il percorso di costruzione del Piano delle Politiche Giovanili 2025–2030, che si propone di costruire un patto generazionale per vivere la città del presente e del futuro. Il Piano nascerà da un processo partecipato e aperto, che coinvolgerà nei prossimi mesi organizzazioni giovanili, istituzioni, attori del mondo economico, culturale, sportivo, educativo e sociale, insieme a tutta la cittadinanza.



Il percorso metterà al centro il protagonismo giovanile e la corresponsabilità delle diverse generazioni e si articola in più fasi:

Tra dicembre e gennaio è stata avviata una fase di raccolta dati, ascolto dei portatori di interesse e delle organizzazioni giovanili, con lo scopo di definire insieme le priorità e progettare insieme il percorso di ascolto della città.

Da febbraio ad aprile si svilupperà il percorso di co-design, che prevede 2 incontri intergenerazionali, 4 incontri con le organizzazioni giovanili (dedicati a temi come governance, benessere, qualità del lavoro e vivere la città) e 2 incontri di validazione del documento finale con i portatori di interesse.

Nel mese di maggio verrà presentato l’esito del percorso. Tra giugno e novembre, ci sarà l’iter di approvazione del Piano con il passaggio nelle Circoscrizioni e infine in Consiglio comunale.

Le priorità emerse dai giovani



Il percorso affronterà le priorità individuate dai giovani e dai portatori di interesse. Al centro del patto generazionale emergono temi chiave come: accessibilità al benessere, coerenza tra percorsi di studio e opportunità lavorative, prevenzione di violenze e molestie, fiducia nel futuro e senso di appartenenza, accesso a case sostenibili, qualità delle relazioni e dei progetti di vita.



Nasce lo Young Board



Elemento centrale del percorso è la costituzione dello Young Board (YB) del Comune di Trento, composto attualmente da 20 ragazze e ragazzi tra i 14 e i 29 anni. Lo Young Board accompagnerà l’intero processo di costruzione del Piano e lavorerà alla definizione degli indicatori di monitoraggio, rappresentando il primo passo verso l’istituzione di uno Young Board permanente del Comune. Durante la conferenza stampa lo YB ha presentato il logo ufficiale del Piano Politiche giovanili, da loro elaborato e pensato.



Call pubblica per lo YB e primo appuntamento di lancio del percorso



È già pubblica una call per ampliare la composizione dello Young Board e coinvolgere nuovi ragazzi ragazze della città in questo percorso. È stato attivato anche un percorso di Alternanza Scuola Lavoro ad hoc per favorire la partecipazione di ragazzi e ragazze delle scuole superiori.



Il primo appuntamento è fissato per il 6 febbraio



Alla Bookique, il 6 febbraio dalle 17 alle 19 ci saranno i laboratori tematici dello Young Board seguiti, a partire dalle 19, da un evento aperto a tutta la cittadinanza con il lancio ufficiale del percorso verso il Piano Politiche Giovanili della Città. In quell’occasione verrà presentato il percorso nel dettaglio. Sarà un’occasione di partecipazione e corresponsabilità delle diverse generazioni per costruire insieme la città del presente e del futuro.



Il lavoro di progettazione e scrittura del Piano politiche giovanili 2025-2030 è coordinato dall’Ufficio politiche giovanili del Comune di Trento in collaborazione con Kos- Knowledge of Society. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito trentogiovani.it e sul profilo Instagram di Trentogiovani.