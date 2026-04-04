TRENTO. Sabato Santo: l’arcivescovo di Trento monsignor Lauro Tisi confessa i fedeli per tutta la giornata nella basilica di Santa Maria Maggiore. Questa sera alle ore 21 in cattedrale don Lauro presiederà la solenne Veglia Pasquale con il battesimo di nove catecumeni adulti.



Domani, domenica di Pasqua, monsignor Tisi presiederà alle ore 10 il solenne pontificale in cattedrale, animato dalla Cappella musicale del Duomo. Entrambe le celebrazioni saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube della Diocesi e su Telepace Trento.



Monsignor Tisi si rivolge ai trentini anche nel tradizionale videomessaggio con gli auguri pasquali. “Buona Pasqua! Mentre le tenebre della guerra avvolgono l’umanità, vi consegno – sottolinea don Lauro nel videomessaggio – la luce del Risorto. Egli ha introdotto nella storia umana una nuova legge della fisica: se vuoi salire devi scendere; se vuoi la vita, devi donarla; se vuoi la gioia, procura che l’abbiano gli altri. Di nuovo, a tutti, buona Pasqua!”