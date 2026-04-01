TRENTO. Fino a venerdì 3 aprile il Trentino continuerà ad essere interessato da venti settentrionali, ancora presenti anche se via via meno freddi e meno intensi rispetto ai giorni scorsi. Le raffiche potranno risultare localmente sostenute, con intensità vicine o superiori ai 50-60 chilometri orari, soprattutto nel pomeriggio e nella serata di domani, giovedì.



Durante le ore notturne, la presenza del vento contribuirà a contenere il calo delle temperature minime. Per questo motivo il rischio di gelate tardive resterà limitato alle aree pianeggianti meno ventilate.



Il meteo è comunque destinato a migliorare nel fine settimana: da sabato a lunedì sono infatti attese condizioni stabili e soleggiate, con temperature massime sopra la media e venti regime di brezza.