TARZO (Treviso). Tragedia nel pomeriggio di oggi, sabato 11 luglio, nei cieli della Marca trevigiana. Un uomo di 53 anni, originario di Bolzano ma residente in provincia di Firenze, ha perso la vita dopo essere precipitato con il parapendio in località Molino, nella zona di Fratta di Tarzo.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 15, durante la fase di atterraggio. Secondo le prime testimonianze raccolte, il pilota, identificato con le iniziali T.P., sarebbe stato colto da un malore mentre stava rientrando a terra, perdendo il controllo della vela e schiantandosi in un vigneto.

Sul posto è intervenuto l’elisoccorso decollato da Treviso, con il supporto del personale di Pedemontana Emergenza Odv. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimare il 53enne, ma ogni sforzo si è rivelato inutile: l’uomo è morto sul colpo a causa dei traumi riportati nella caduta.

Per ricostruire la dinamica dell’accaduto sono intervenuti anche i Carabinieri della stazione di Cison di Valmarino e del Nucleo operativo radiomobile di Vittorio Veneto, impegnati nei rilievi e negli accertamenti.