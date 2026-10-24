BORSO DEL GRAPPA. Attimi di paura oggi, sabato 24 ottobre, sul Monte Grappa, dove una pilota austriaca di 49 anni è precipitata con il parapendio poco dopo il decollo, finendo tra gli alberi e rimanendo sospesa a otto metri dal suolo. Fortunatamente la donna non ha riportato conseguenze.

L’allarme è scattato attorno alle 12.30, quando il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa, già impegnato nell’assistenza a una manifestazione sportiva, è stato attivato per intervenire in località Tappeti. La pilota era caduta nel bosco appena una trentina di metri dopo il lancio, rimanendo bloccata con il parapendio tra i rami.

Una squadra di soccorritori ha raggiunto l’albero e, utilizzando tecniche di treeclimbing, ha risalito il tronco fino a portarsi sopra la posizione della donna. Dopo aver predisposto un punto di ancoraggio, uno degli operatori si è calato, ha raggiunto la pilota e l’ha liberata dai vincoli che la tenevano sospesa.

La 49enne è stata quindi calata in sicurezza fino a terra, concludendo senza conseguenze un incidente che avrebbe potuto avere un epilogo ben più grave. Sul posto era presente anche il personale sanitario del Suem di Pieve del Grappa.





(foto Soccorso Alpino e Speleologico Veneto)