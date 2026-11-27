TRENTO. Un messaggio di vicinanza ed una benedizione apostolica per gli 80 anni delle Acli Trentine. Papa Leone XIV ha voluto rivolgere il proprio pensiero al movimento trentino in occasione dell'importante anniversario della sua fondazione, riconoscendone il percorso e il contributo alla società e alla comunità ecclesiale.

La comunicazione, inviata dalla Segreteria di Stato vaticana e firmata dal cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato di Sua Santità, esprime il compiacimento del Pontefice «per l'importante opera sociale ed ecclesiale svolta» dalle ACLI Trentine.

Nel messaggio, il Papa auspica che questa significativa ricorrenza possa «rinsaldare propositi di testimonianza evangelica nel mondo del lavoro e un generoso impegno per la crescita umana e spirituale degli aderenti». Un augurio che richiama la vocazione originaria delle Acli: essere presenti nel mondo del lavoro e nella società, promuovendo la dignità della persona, la solidarietà e la partecipazione. Il Santo Padre ha quindi voluto impartire alle Acli Trentine la desiderata benedizione apostolica, definita nel messaggio «pegno della continua assistenza divina».

La lettera è indirizzata a don Cristiano Bettega, accompagnatore spirituale delle ACLI Trentine, destinatario della comunicazione ufficiale della Segreteria di Stato.

Un riconoscimento che corona l’anno dell’80° anniversario del movimento trentino e che rappresenta uno stimolo a proseguire il proprio impegno a fianco delle persone, delle famiglie e delle comunità, mantenendo vivi i valori del lavoro, della solidarietà e della promozione umana che ne hanno ispirato la storia fin dalla fondazione, ottant'anni fa.

«La benedizione di Papa Leone XIV rappresenta per le Acli Trentine un motivo di grande gioia e, soprattutto, uno stimolo a proseguire con rinnovato impegno il nostro servizio alle persone e alle comunità. È un riconoscimento che sentiamo rivolto a tutta la nostra storia, alle donne e agli uomini che in questi ottant'anni hanno costruito e animato il movimento, interpretando i cambiamenti della società senza perdere di vista i valori che ne sono alla base.

Questa benedizione assume un significato ancora più speciale nell'anno del nostro ottantesimo anniversario, che abbiamo voluto celebrare anche con l'inaugurazione della nuova sede di Trento in via San Giovanni Bosco dove le Acli Trentine avevano avviato i primi servizi a favore dei lavoratori e delle famiglie» commenta Walter Nicoletti, presidente delle Acli Trentine.