TRENTO. La giunta regionale ha deciso di mettere ordine sull'utilizzo del parcheggio del Palazzo della Regione introducendo - dal primo gennaio prossimo - un nuovo regolamento e la lettura automatica delle targhe, oltre a un applicativo web con cui dipendenti e consiglieri regionali potranno vedere in tempo reale se i 70 posti sono tutti occupati o meno.

La novità, si legge nella delibera approvata dalla giunta presieduta da Arno Kompatscher, è stata introdotta «considerato che l'attuale modalità di gestione del parcheggio non è disciplinata da disposizioni cogenti ed organiche e ciò determina inefficienza nell'utilizzo delle aree pertinenziali adibite a parcheggio del Palazzo della Regione».

Insomma, adesso la situazione è un po' caotica e può accadere persino che ex consiglieri regionali utilizzino ancora il parcheggio senza averne diritto.

Ora, si specifica che il parcheggio potrà essere utilizzato solo «dai dipendenti della Regione, del Consiglio regionale, dell'Ufficio del Giudice di Pace di Trento, dell'Ufficio del Difensore Civico e dell'Ufficio del Garante dei Minori». E poi anche dai «consiglieri regionali-provinciali in carica». Quindi non dagli ex consiglieri.

Nei giorni di seduta del consiglio regionale o provinciale si dà priorità ai consiglieri: se è riunito il consiglio regionale i posti a disposizione dei dipendenti si riducono del 60%, quando si riunisce il consiglio provinciale del 30%.