TRENTO. Tre persone denunciate e un dispositivo elettronico sequestrato dopo i controlli della Polizia Stradale nell’area di servizio Paganella ovest, lungo l’Autostrada del Brennero A22, finita sotto osservazione per una serie di segnalazioni di furti su veicoli in sosta. Gli agenti, impegnati in un servizio mirato in abiti civili, hanno individuato tre uomini con comportamenti ritenuti sospetti tra le auto parcheggiate.



La successiva perquisizione ha portato al rinvenimento di un “jammer”, strumento capace di interferire con i sistemi elettronici delle vetture. Nei loro confronti è scattata la denuncia per tentato furto e per il possesso di apparecchiature atte a disturbare le comunicazioni.