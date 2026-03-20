BOLZANO. L'80° anniversario dell'Accordo De Gasperi-Gruber sarà celebrato nel 2026 con una serie di eventi scientifici e culturali. Un momento significativo sarà la cerimonia prevista per la "Giornata dell'Autonomia" il 5 settembre presso il Kurhaus di Merano. Sono attesi i Capi di Stato di Italia e Austria, Sergio Mattarella e Alexander Van der Bellen.

Lo annuncia la Provincia di Bolzano. Da oggi, uno striscione ben visibile sul Palazzo Widmann, la sede della Giunta altoatesina, richiama l'attenzione sul 5 settembre 1946, quando fu firmato il Trattato di Parigi, una pietra miliare storica che garantisce l'autonomia dell'Alto Adige secondo il diritto internazionale. Il presidente del Consiglio italiano Alcide De Gasperi e il ministro degli Esteri austriaco Karl Gruber firmarono a Parigi l'accordo che porta il loro nome.

Nel difficile dopoguerra, questo trattato doveva garantire alla popolazione di lingua tedesca dell'Alto Adige la tutela della propria identità etnica e lo sviluppo economico e culturale.