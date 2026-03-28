PHOTO
TRENTO. Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo torna l’ora legale: alle 2 le lancette saranno spostate avanti di un’ora. Un cambiamento che resterà in vigore fino al 25 ottobre, quando si tornerà all’ora solare. Oltre agli effetti sulla routine quotidiana, il passaggio comporta benefici concreti sul piano economico ed energetico, al centro anche del dibattito politico nazionale.
Secondo le stime di Terna, la società che gestisce la rete elettrica di trasmissione, nel 2026 il minor consumo di energia porterà a un risparmio complessivo di circa 80 milioni di euro. La riduzione stimata è di 302 milioni di kWh, pari al fabbisogno annuo medio di circa 115mila famiglie.
Alla Camera è stato avviato l’iter per valutare l’introduzione permanente dell’ora legale in Italia.