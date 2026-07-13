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TRENTO. Gli operatori delle Rsa trentine torneranno a far sentire la propria voce con un sit-in di protesta organizzato da Fenalt, il sindacato che rappresenta la maggioranza dei lavoratori delle case di riposo della provincia.
L'appuntamento è fissato per martedì 14 luglio, dalle 9.30 alle 11.30, davanti all'Assessorato provinciale alla sanità, in via Gilli 4 a Trento.
Al centro della mobilitazione ci sono diverse richieste rivolte alla Provincia. Fenalt sollecita un aumento effettivo dei parametri assistenziali nelle cosiddette "RSA leggere", con l'obiettivo di evitare lo spostamento di personale tra le diverse strutture e garantire una migliore organizzazione del servizio.
Il sindacato chiede inoltre l'estensione del buono pasto a tutto il personale delle case di riposo e il riconoscimento dell'indennità per il lavoro notturno anche agli infermieri e agli ausiliari che prestano servizio nelle strutture.
A spiegare le motivazioni della protesta saranno Maurizio Valentinotti, segretario generale di Fenalt, Marco Stefani, responsabile dell'area Apsp del sindacato, insieme ai delegati sindacali e ai lavoratori delle Case di Riposo del Trentino.