TRENTO. È online una nuova sezione interattiva del sito dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente che permette di consultare la collocazione delle stazioni radio base della telefonia mobile e degli impianti radio-televisivi presenti in Trentino. Il portale mette a disposizione anche le misure di campo elettrico raccolte nelle attività di monitoraggio, vigilanza e controllo, con dati aggiornati e accessibili a cittadini e istituzioni.

Lo strumento, sviluppato sulla piattaforma Arcgis e raggiungibile dalla homepage del sito dell’Agenzia attraverso il tema “Sistema informativo misure campi elettromagnetici”, consente una navigazione semplice della mappa. Gli utenti possono visualizzare le diverse tipologie di impianto, consultare i risultati associati ai punti di misura e leggere schede informative di sintesi dedicate ai singoli siti.

Le misure disponibili coprono il periodo dal 2014 al 2025 e comprendono sia rilevazioni di breve durata, utili a fotografare in modo puntuale i livelli di campo elettrico, sia monitoraggi in continuo della durata di 24 ore o di più settimane. Nei punti sottoposti a controlli prolungati sono disponibili anche grafici che mostrano l’andamento nel tempo dei valori registrati.

La Provincia di Trento segue il tema dei campi elettromagnetici dai primi anni Duemila. Il quadro attuale, spiega l’amministrazione, evidenzia una situazione costantemente monitorata e valori nella norma. I dati pubblicati vengono confrontati con i limiti fissati dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri dell’8 luglio 2003, che prevede un valore di attenzione di 15 volt per metro come media su 24 ore e un limite di esposizione di 20 volt per metro come media su 6 minuti.