TRENTO. Indennità ad hoc e premi per i lavoratori di Trentino Trasporti che si metteranno a disposizione per ore straordinarie e giornali lavorativi ulteriori rispetto ai turni normali. Pur senza entrare nel dettaglio delle cifre, il presidente della società Diego Salvatore ha annunciato che con i sindacati maggiori è stata trovata un'intesa sul piano straordinario finalizzato a sostenere l'impegno che nei mesi di febbraio e marzo dovrà essere espresso in particolare dal personale viaggiante di bus e corriere di linea, in occasione delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026.



In vista degli eventi che saranno ospitati nelle valli di Fiemme e Fassa, la Provincia di Trento ha infatti affidato a Trentino Trasporti il compito di realizzare da un lato un potenziamento dei servizi "ordinari", e dall'altro di organizzare corse straordinarie per gli spettatori che assisteranno alle gare.



Oltre ad ingaggiare ditte esterne, Trentino Trasporti si è fatta carico in maniera diretta di una quota rilevante dei servizi speciali. Ma questo necessita di far lavorare di più autisti e controllori (ma anche operatori nelle rimesse e meccanici). La società spera di ottenere la collaborazione dei propri dipendenti incentivandoli con indennità create ad hoc che premieranno coloro che nel "periodo caldo" daranno disponibilità maggiore del consueto per ricoprire i turni di guida previsti dalla programmazione straordinaria.



Si tratta di indennità riferite alla presenza giornaliera, alla disponibilità al mancato riposo (nel pieno rispetto di tutti i vincoli normativi vigenti), alla presenza continuativa mensile del bimestre interessato, e alla trasferta a cui saranno eventualmente chiamati lavoratori di altre zone.



«L'accordo da un lato renderà i lavoratori della società direttamente, e orgogliosamente, protagonisti di un evento di rilevanza globale alla riuscita del quale tutti vogliamo contribuire, e dall'altro offrirà l'opportunità di vedere premiato con significativi incrementi retributivi l'impegno profuso» auspica Salvatore.