TRENTO. Un fisco sempre più iniquo, accompagnato alla crescente difficoltà di lavoratori e pensionati a sostenere l'aumento dei prezzi. Sono questi alcuni dei motivi alla base dello sciopero generale indetto dalla Cgil nazionale per la giornata di oggi, venerdì 20 novembre, e il quale interesserà anche il Trentino-Alto Adige con una manifestazione in partenza alle ore 9 da via Verdi. E in attesa della mobilitazione, che promette già una grande adesione da tutta la regione, il segretario generale della Cgil del Trentino Andrea Grosselli, marca anche l'identità locale di una protesta contro delle manovre che da Palazzo Chigi finiscono per avere «un impatto forte sulla nostra Autonomia».

Segretario, qual è il motivo di uno sciopero di questa portata?

È sotto gli occhi di tutti la crescente difficoltà dei lavoratori e dei pensionati a sostenere l'aumento dei prezzi che, anche in Trentino, ha superato il 4%. Questo dopo gli anni ancora più faticosi del 2022 e del 2023 che hanno visto un aumento intorno al 14%. Il combinato disposto di queste due fasi di crisi nel potere d'acquisto rende oggi ancora più faticoso e difficile pensare ad arrivare alla fine della settimana per chi ha una reddito fisso. Di fronte a questa emergenza la Cgil ha chiesto un cambio di rotta al governo che non c'è stato. Basti pensare che abbiamo una finanziaria in cui si parla ancora di condoni e di un sistema fiscale a macchia di leopardo. Insomma, una manovra che non affronta le emergenze in atto.

Tra i temi caldi in effetti proprio il sistema fiscale, criticato per essere sempre più «corporativo».

Esattamente. Questa è la contraddizione più palese e più evidente di un sistema tarato sulla dimensione professionale piuttosto che sulla capacità reale di contribuire sancito dalla nostra Costituzione e che dice che chi ha di più deve contribuire di più al finanziamento dei servizi pubblici. Solo per fare un esempio: prendendo ad oggi un reddito da 35mila euro un pensionato paga 8.277 euro di tasse, un lavoratore dipendente 6.758, un lavoratore autonomo in regime forfettario con la Flat Tax 5.250, e chi si garantisce questo reddito attraverso una rendita finanziaria ne paga 4.375. Questo è il paradosso: la rendita finanziaria che non è lavoro, e che potrebbe dipendere banalmente dalla possibilità di avere un patrimonio da far fruttare, è tassato molto meno del lavoro dipendente. In questo caso parliamo di 2.300 euro in meno. Allo stesso modo un lavoratore autonomo che gode già di una serie di agevolazioni, ha garantito uno sconto fiscale rispetto ad un lavoratore di 1.500 euro. Queste sono le contraddizioni, e non solo le uniche, che la manovra del Governo non solo non risolve, ma acuisce.

Come risolvere questi nodi?

Al di là del ripensare il sistema fiscale, bisogna innanzitutto intervenire in maniera molto più radicale per le famiglie e le imprese. Sul sistema nazionale ad esempio c'è il tema del finanziamento della scuola e della sanità, tutti servizi che rappresentano un potente strumento per ridurre il costo della vita. Se io ho dei servizi accessibili e sostenibili dal punto di vista finanziario per le famiglie, riduco l'impatto. Sempre dal punto di vista nazionale c'è anche il tema dell'energia. Il decreto bollette si sta rilevando un intervento del tutto insufficiente e che per il riscaldamento rischia di produrre davvero un «topolino». C'è chi stima che l'intervento per le famiglie garantirà uno sconto di appena 2-3 euro al mese nella bolletta.

Quanto pesano per l'autonomia del Trentino queste dinamiche?

Molto, in particolare proprio dal punto di vista energetico e fiscale. Quanto deciso a Roma ha un impatto diretto sui lavoratori e pensionati in Trentino, e in particolare sulla capacità dell'Autonomia di sostenere un gettito fiscale significativo e giusto. Rimettere mano, ad esempio, al sistema fiscale è urgente. Oltre a essere regressivo infatti non garantisce la capacità di alimentare la spesa per i servizi essenziali, e dall'altro lato rischia comunque di ridurre notevolmente la capacità di spesa delle famiglie.

Tra le ragioni dello sciopero anche il diritto abitativo e la sanità.

Nel nostro caso sono una competenza diretta della Provincia. Avere una legge quadro nazionale che regolamenti e renda fiscalmente meno convenienti gli affitti brevi è fondamentale. Poi servirebbe che l'Autonomia la regolasse per liberare risorse e investire nell'edilizia popolare. Per la sanità bisognerebbe poi intervenire per colmare la differenza con l'inflazione, attuare politiche mirate di attrattività aumentando i compensi reali dei lavoratori nei settori pubblici. Infine anche risolvere questo conflitto tra la Provincia e l'Azienda Sanitaria perché è sempre più palese che questa diatriba sia uno dei fattori di peggioramento della condizione della sanità locale.

Torniamo alla manifestazione. Si aspetta una grande adesione?

Sì, molto partecipata, forse più del solito. Per noi il vero risultato sarà però l'adesione all'astensione del lavoro che monitoreremo sia nel pubblico come nel privato.

Questo sciopero non ha visto la convergenza delle sigle federate. A livello locale il rapporto è positivo? Giusto questa mattina (ieri per chi legge) Fenalt ha parlato di mancate convergenze.

Il rapporto continua ad essere positivo. Lo dimostra il fatto che anche negli scorsi giorni le diverse organizzazioni del pubblico impiego hanno fatto comunicati unitari e stanno seguendo le trattative con la Provincia in maniera coesa e con piattaforme comuni. Spiace che il sindacato autonomo si tiri fuori, quando potrebbe essere in partita anziché criticare le associazioni sindacali maggioritarie e il loro tentativo di essere unite.

Facciamo un salto dopo lo sciopero. Quali sono i prossimi passi?

Sul fronte dei salari avremo il rinnovo dei contratti che arrivano in scadenza in questi mesi a livello nazionale e che rappresentano il primo banco di prova dell'accordo raggiunto sulla contrattazione con 13 associazioni datoriali del settore privato. Sul lato del Governo continueremo la nostra battaglia a livello nazionale e locale nelle forme più diverse. Ci saranno iniziative legate al carovita e nuove manifestazioni in primavera.