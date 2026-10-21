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TRENTO. Il maltempo in Trentino è arrivato puntuale. Le piogge in risalita da sud, attese già da ieri sera, accompagnano l’intera giornata di oggi, mercoledì 21 ottobre: più battenti al mattino, con qualche pausa nel pomeriggio, prima dell’ingresso del fronte finale tra la sera e la notte su giovedì.
Gli accumuli saranno finalmente generosi: si potranno superare i 50 millimetri, con punte di 80-100 mm in quota sul Trentino meridionale.
La quota neve resterà inizialmente molto alta, attorno ai 2.900-3.000 metri fino a metà giornata, per poi scendere a 2.300 metri entro sera e calare ulteriormente durante la notte.
Con l’arrivo del fronte freddo è attesa infatti una spolverata di neve fino a 1.600-1.700 metri. Le precipitazioni cesseranno ovunque entro le 6-8 di giovedì mattina, quando il tempo migliorerà in modo netto: il cielo sereno tornerà rapidamente e resterà tale per tutta la giornata.