TRENTO. Odioso furto nella notte tra lunedì 5 gennaio e quest’oggi in centro storico a Trento: ignoti hanno forzato la porta di una delle casette della solidarietà di piazza Cesare Battisti affidate alle associazioni per poter vendere prodotti e raccogliere fondi per nobili scopi. Il colpo è stato messo a segno ai danni della casetta gestita dalle associazioni che raccolgono fondi a favore del popolo palestinese.



I referenti hanno trovato l’interno completamente a soqquadro: sono stati asportati prodotti in vendita e altri oggetti per un valore complessivo di poco inferiore agli 800 euro. Sull’episodio indaga ora la polizia.