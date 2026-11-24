TRENTO. Non sono solo le obliteratrici (ormai vetuste) degli autobus a bloccarsi. La battuta d'arresto riguarda ora l'intero "sistema" che dovrebbe assicurare la sostituzione delle macchinette e rendere più smart gli spostamenti sui mezzi pubblici del Trentino. Si tratta della procedura per la progettazione, realizzazione e gestione della nuova piattaforma dei trasporti trentini (Nptt in sigla) che andrà a sostituire gradualmente i sistemi attualmente in uso: la valutazione delle offerte tecniche è da rifare.

L’articolo completo sul giornale in edicola e sull’edizione digitale