TRENTO. Passi avanti verso il nuovo ospedale. All'inizio del nuovo anno, quindi solo tra qualche settimana, arriverà il momento della decisiva conferenza decisionale sul Pfte, il Progetto di fattibilità tecnico economico. Poi, anzi di fatto negli stessi giorni, ci sarà la pubblicazione del bando da un miliardo per l'appalto integrato del nuovo ospedale. E nel 2027 inizierà anche il cantiere dell'opera, con l'obiettivo del taglio del nastro nel 2033. «È un cronoprogramma impegnativo e sfidante, ma l'esigenza di vedere il nuovo ospedale è forte, anche perché il Santa Chiara, la struttura hub, ha oggi delle grosse criticità».

Parola dell'ingegnera di Asuit e vicecommissaria della Struttura commissariale del polo ospedaliero, Debora Furlani, che ieri in Commissione ambiente e mobilità del Comune ha fatto il punto della situazione, con una presentazione «propedeutica» all'arrivo in consiglio comunale della variante al Prg necessaria per andare avanti con il Pfte e, poi, col bando. Passaggi burocratici necessari e importanti per andare avanti nel progetto: «Questo non è un progetto, ma il progetto, sia per importanza sia per dimensioni. E ci auguriamo di arrivare il prima possibile a vederlo realizzato», ha sottolineato il Commissario straordinario Antonio Tita introducendo la seduta. Poi spazio a Furlani, che ha ripercorso le tappe, fornito dettagli e strategie, sciorinato numeri e obiettivi, prima di rispondere alle tante domande dei consiglieri comunali.Le aree interessate.

Le zone nella quale sorgerà il Pout (Polo Ospedaliero e Universitario del Trentino, ovviamente, e non «fare il broncio» nella traduzione inglese) sono note da anni. E l'area cambierà totalmente volto. Via al Desert scomparirà, diventando una sorta di corridoio interno tra «piastra ospedaliera» (dove ci saranno, ad esempio Pronto soccorso e sale operatorie) e «corpi degenza». «Gli ettari disponibili saranno 15. Peccato per i 2,5 dell'area militare: le trattative non si sono concluse positivamente e per ora quegli spazi non saranno disponibili per l'ospedale. Ne faremo a meno, anche se sarebbero stati preziosissimi». Ci sono poi gli spazi oltre il torrente Fersina: lì vedranno la luce la "Torre della ricerca" e le palazzine della formazione e della didattica sanitaria (Scuola di Medicina, Infermieristica ecc...).

«Il collegamento con l'ospedale? Dovrà esserci ed essere rapido e coperto, sul genere aeroporto». Viabilità e parcheggi. Tante le domande sulla questione parcheggi, nota dolente oggi al Santa Chiara, sia per pazienti e visitatori, sia per il personale che lavora in ospedale. «I parcheggi saranno 2.300. E altri 600 per le biciclette. Abbiamo fatto degli studi sui flussi di traffico e sulle timbrature dei dipendenti, di chi oggi entra ed esce». Ancora: gli autobus passeranno ed è prevista anche una fermata Pout del Nordus, il treno-metropolitana che dovrebbe collegare le zone nord e sud di Trento. Il futuro del Santa Chiara. Non è una questione di mettere il carro davanti ai buoi, ma non si può aspettare l'inaugurazione del Pout per pensare a cosa fare del Santa Chiara. «Non solo il S.Chiara: ci sono anche il Crosina, Paolo Orsi, Villa Igea, la Banca del sangue. Perché, ricordiamo, non si trasferirà solo l'ospedale, ma anche molte altre strutture sanitarie, compresi i servizi attualmente al quarto piano del San Camillo e tutti gli spazi didattici. Detto questo è necessario un tavolo per studiare il futuro, per scongiurare il fatto che l'attuale ospedale diventi un luogo fatiscente, come è accaduto in altri posti d'Italia».

Pout, come sarà. Un ospedale green, prima di tutto. Criteri ambientali rispettati, carbon free («Perché è uno spazio di cura, ed è giusto che non inquini») e con colori che richiamano le Dolomiti di Brenta. E poi stanze grandi, intorno ai 30 metri quadrati, e sale operatorie molto grandi, intorno ai 55mq rispetto ai 30 attuali («Perché servono spazi per la formazione e per le tecnologie»). Alcuni numeri: 30 sale operatorie, 210 ambulatori, 1 piattaforma per l'elicottero (e forse una seconda a terra), 549 posti letto per degenze medico chirurgiche, 105 letti per day hospital, 108 per Terapia intensiva e area critica e 75 "letti tecnici" (i posti letto massimi virtuali sono 1.057). Ma.Lu.