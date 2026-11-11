TRENTO. Come si è organizzato il Trentino per applicare le nuove regole sugli screening sanitari delle persone migranti? E la mancanza del codice fiscale può far slittare i controlli sui minori stranieri non accompagnati? Sono le domande che la consigliera provinciale Paola Demagri (Casa Autonomia.eu) rivolge alla Giunta provinciale con un’interrogazione a risposta scritta.

Il riferimento è al Regolamento europeo 2024/1356 e al decreto legge 12 giugno 2026, n. 100, che disciplinano le procedure di screening dei migranti: identificazione, accertamenti sanitari e verifiche per individuare eventuali condizioni di vulnerabilità. Procedure che, sottolinea Demagri, richiedono il coinvolgimento di più soggetti e un coordinamento preciso tra le amministrazioni. «Non è sufficiente sapere che la normativa europea è formalmente applicabile», scrive la consigliera. Bisogna invece capire se esista un’organizzazione concreta in grado di farla rispettare.

La consigliera chiede quindi quali protocolli siano stati predisposti e come venga garantito il coordinamento tra Provincia, Asuit, Questura e Commissariato del Governo. Vuole sapere anche se l’Azienda sanitaria sia stata formalmente coinvolta nei controlli sanitari preliminari previsti dall’articolo 12 del regolamento e, in caso contrario, chi se ne occupi oggi sul territorio.

Il secondo punto riguarda i ritardi nell’attribuzione del codice fiscale, una criticità che Demagri aveva già segnalato in un’interrogazione del 2 giugno, rimasta finora senza risposta. Secondo la consigliera, questi tempi possono rendere più difficile l’accesso ai servizi sanitari e l’avvio degli accertamenti. La domanda alla Giunta è se l’assenza del codice fiscale impedisca davvero gli screening, o se Asuit possa procedere comunque in attesa dell’iscrizione sanitaria.

Per spiegare la portata del problema, Demagri porta l’esempio di un minore potenzialmente esposto a una malattia infettiva come la tubercolosi che continui ad andare a scuola senza essere stato controllato. Il caso, riconosce, è remoto. Ma se accadesse, i ritardi coinvolgerebbero anche le persone con cui il ragazzo è entrato in contatto e l’intera comunità scolastica. Per la consigliera gli screening «non rappresentano un adempimento formale né una prestazione accessoria», ma uno strumento di prevenzione e di tutela della salute pubblica.