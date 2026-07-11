TRENTO. Cambiano le regole per gli autovelox: da domenica 12 luglio entra in vigore il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che disciplina in modo organico le procedure di omologazione, verifica e taratura dei dispositivi utilizzati per accertare il superamento dei limiti di velocità. Il provvedimento punta a fare chiarezza dopo anni di dubbi normativi e un lungo contenzioso tra automobilisti e amministrazioni locali, nato soprattutto dalle differenze tra approvazione tecnica e vera omologazione ministeriale.

La novità più rilevante riguarda i nuovi criteri di affidabilità richiesti agli apparecchi. Gli autovelox non dovranno più soltanto essere in grado di misurare la velocità, ma dovranno dimostrare di funzionare correttamente lungo tutta la procedura che porta alla contestazione dell’infrazione. Il tasso di rilevamento dei veicoli dovrà essere almeno del 90%, mentre la corretta associazione tra il mezzo individuato e la velocità registrata dovrà raggiungere il 95%. La stessa soglia è prevista per l’acquisizione delle immagini e per il riconoscimento delle targhe. Anche la classificazione dei veicoli dovrà rispettare un livello minimo di accuratezza del 90%.

Il decreto interviene anche sulla precisione della misurazione. Durante le prove di omologazione, il valore indicato dal dispositivo non potrà discostarsi di oltre 3 chilometri orari rispetto allo strumento di riferimento per velocità fino a 100 chilometri orari. Per velocità superiori, invece, l’errore massimo ammesso sarà del 3%. Si tratta di parametri tecnici che riguardano il funzionamento dell’apparecchio e che sono distinti dalla tolleranza applicata alle sanzioni già prevista dal Codice della strada.

Tra le altre novità entra anche l’obbligo di oscuramento automatico dei volti nelle immagini scattate frontalmente, per tutelare la privacy di conducenti e passeggeri. Le nuove regole riguarderanno esclusivamente le infrazioni rilevate dopo l’entrata in vigore del decreto e non avranno effetto retroattivo. In Italia sono circa 3 mila gli autovelox presenti sulle strade: il nuovo sistema nasce con l’obiettivo di garantire controlli più uniformi e ridurre il numero di ricorsi legati alla validità delle multe.