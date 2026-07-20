TRENTO. La Protezione civile del Trentino ha emesso una nuova allerta ordinaria (gialla) valida dalla mezzanotte di oggi, 20 luglio 2026, fino alla mezzanotte di martedì 21 luglio 2026 su tutto il territorio provinciale. Le previsioni indicano il passaggio di impulsi di aria instabile che favoriranno rovesci e temporali, localmente anche di forte intensità.

I fenomeni interesseranno inizialmente i settori settentrionali nelle prime ore di martedì, per poi estendersi al resto della provincia tra le ore centrali della giornata e la sera. I temporali potranno essere accompagnati da grandine, forti raffiche di vento, frequenti fulminazioni e precipitazioni intense concentrate in breve tempo.

Secondo la valutazione della Protezione civile, le precipitazioni potranno provocare ruscellamenti superficiali, erosioni, smottamenti, allagamenti, possibili esondazioni dei corsi d'acqua minori, oltre a frane e colate rapide nelle aree più esposte. Non si escludono inoltre ripercussioni sulla viabilità, sulla circolazione ferroviaria e sulle reti di comunicazione e distribuzione dei servizi.

La Provincia ha disposto l'intensificazione delle attività di monitoraggio da parte dei servizi competenti.