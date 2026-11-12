TRENTO. Pugni e testate contro le pareti, minacce al personale e tentativi di aggressione. Notte di tensione al Pronto soccorso dell'ospedale Santa Chiara di Trento, dove intorno alle 3 un uomo avrebbe dato in escandescenze, rendendo necessario l'intervento dei carabinieri.

A ricostruire l'accaduto è UilTrasporti del Trentino. Secondo la testimonianza di un addetto alla sicurezza in servizio, l'uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica presumibilmente legata all'assunzione di alcol, avrebbe iniziato a colpire con violenza le pareti della struttura, urlando e rivolgendo minacce verbali al personale presente.

La situazione sarebbe rapidamente degenerata. L'uomo avrebbe tentato di aggredire fisicamente un altro addetto alla sicurezza e il responsabile del servizio. Quest'ultimo sarebbe intervenuto per fermarlo, con il supporto dei colleghi che sono riusciti a contenerlo a terra in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine, allertate attraverso il numero unico di emergenza 112.

Con l'arrivo della pattuglia dei carabinieri la situazione è tornata sotto controllo. L'uomo è stato preso in consegna dai militari e accompagnato fuori dalla struttura. Anche durante l'allontanamento, secondo quanto riferito dal sindacato, avrebbe continuato a minacciare gli addetti alla sicurezza, promettendo ritorsioni in caso di un incontro fuori dall'ospedale.

L'episodio riporta al centro il tema della sicurezza negli ospedali e delle condizioni di lavoro del personale incaricato della vigilanza. UilTrasporti sottolinea in particolare le difficoltà degli operatori non armati, che possono trovarsi a gestire situazioni di forte pericolo senza disporre degli strumenti necessari per affrontarle.

«Gli addetti alla sicurezza non possono essere considerati una barriera umana chiamata a fronteggiare qualsiasi emergenza», evidenzia il sindacato, che chiede maggiore attenzione alla formazione, alle procedure operative e alle tutele per questi lavoratori.