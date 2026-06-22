TRENTO. Il presidente della Provincia Maurizio Fugatti, l'assessore provinciale alla Sanità Mario Tonina e il direttore generale di Asuit Antonio Ferro. «Colpevoli» per tutte le pecche della sanità (il nuovo ospedale che resta un sogno, sistema informatico spesso in tilt, il Cup che funziona a singhiozzo, le infinite liste d'attesa) sono stati condannati dal Tribunale di penitenza delle Feste Vigiliane alla «tonca» nelle fredde (e nemmeno troppo pulite quest'anno) acque del fiume Adige.

«Visto che quest'anno si è pensato di toncare solo una delle categorie proposte nel processo, abbiamo pensato sia corretto tenere fede ad una delle massime fondamentali e basilari per la serenità delle nostre esistenze: «La salute prima di tutto». Quindi gianizzeri, per Fugatti, Ferro e Tonina: tonca!», ha sentenziato il giudice Mario Cagol.

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