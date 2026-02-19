TRENTO. Dopo una prima parte della mattinata trascorsa senza particolari problemi, le continue nevicate stanno causando pesanti disagi alla viabilità in diverse zone del Trentino. La situazione è peggiorata con il passare delle ore, soprattutto lungo le principali arterie e nei tratti più esposti.



Criticità vengono segnalate anche in tangenziale, dove si registrano rallentamenti e difficoltà di transito legate alle condizioni dell’asfalto e alla ridotta visibilità. In più punti si sono formate code e la circolazione risulta a tratti complicata.



Tra gli episodi più significativi, una macchina si è ribaltata in Valsorda, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi e ulteriori rallentamenti nella zona. Non risultano al momento dettagli ufficiali su eventuali conseguenze per le persone coinvolte.



Problemi anche lungo la Ss47, dove alcune piante cadute sulla carreggiata tra Levico Terme e Pergine Valsugana hanno bloccato la circolazione. Le condizioni meteo dovrebbero migliorare nel pomeriggio, con un progressivo attenuarsi delle precipitazioni.