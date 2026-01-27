TRENTO. Peggioramento meteo in arrivo nelle prossime ore sul Trentino, con nuove nevicate attese soprattutto in quota e possibili fiocchi anche a fondovalle nelle aree più fredde. La fase più instabile – secondo le previsioni di Giacomo Poletti – è prevista tra la serata di oggi, martedì 27 gennaio, e la giornata di mercoledì, seguita da un progressivo miglioramento nella seconda parte della settimana.



Tra la tarda serata di oggi e la notte è atteso un deciso peggioramento, con quota neve piuttosto bassa. La neve potrà cadere anche in val di Non e in Alta Valsugana, mentre in montagna sono previste nuove nevicate consistenti. In quota l’episodio potrebbe portare complessivamente tra i 20 e i 40 centimetri di neve fresca, andando a rafforzare ulteriormente il manto già presente.



Mercoledì le precipitazioni proseguiranno fino a metà pomeriggio, con nevicate probabili indicativamente oltre gli 800-1100 metri, in funzione dell’intensità dei fenomeni. Da giovedì è previsto tempo asciutto e in graduale miglioramento, mentre tra venerdì e sabato le condizioni dovrebbero risultare stabili, con cieli sereni o poco nuvolosi.