TRENTO. Torna la neve in Trentino, anche a quote relativamente basse. Dalla tarda serata di oggi, martedì 24 novembre 2026, una perturbazione atlantica investirà il territorio provinciale, portando precipitazioni nevose inizialmente oltre i 700-1.000 metri, localmente anche più in basso. Secondo le previsioni di Meteotrentino, entro il pomeriggio di giovedì sono attesi mediamente tra i 20 e i 40 centimetri di neve oltre i 1.500 metri, con accumuli superiori in alta montagna.

Le precipitazioni si intensificheranno nella notte e nelle prime ore di mercoledì 25 novembre, quando potranno risultare diffuse e a tratti moderate. Nelle ore centrali della giornata è prevista una temporanea attenuazione dei fenomeni, accompagnata da un progressivo innalzamento della quota neve. Una nuova fase di maltempo interesserà il Trentino dalla serata di mercoledì.

Le nevicate torneranno a intensificarsi nella notte e nella mattinata di giovedì 26 novembre, mediamente oltre i 1.300-1.500 metri. Durante le precipitazioni più intense e nelle zone meno ventilate, tuttavia, i fiocchi potranno scendere nuovamente tra i 700 e i 1.000 metri. Venerdì il tempo sarà variabile, con possibili nevicate anche a bassa quota, mentre sabato è atteso il ritorno del sole sulle Alpi, con temperature minime in diminuzione.

In vista del peggioramento, la Provincia autonoma di Trento ricorda che sulle strade provinciali e statali e sull'autostrada del Brennero è in vigore, fino al 15 aprile 2027, l'obbligo di circolare con pneumatici invernali o catene da neve a bordo. Sono ammessi anche gli pneumatici quattro stagioni omologati per l'utilizzo invernale.

L'invito agli automobilisti è di limitare gli spostamenti allo stretto necessario, soprattutto nelle zone maggiormente interessate dalle nevicate. La Provincia, in collaborazione con Polizia locale, Polizia di Stato e Carabinieri, attiverà specifici presidi lungo la rete stradale per verificare la presenza delle dotazioni invernali e ridurre il rischio di disagi alla circolazione.

(foto Pat)