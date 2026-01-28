TRENTO. Le precipitazioni che stanno interessando il Trentino nelle ultime ore stanno portando piogge diffuse e nevicate anche a quote basse, con accumuli più abbondanti in montagna. È quanto emerge dall’ultimo aggiornamento di Meteotrentino, che segnala quantitativi medi di pioggia compresi tra 5 e 20 millimetri. La neve è caduta soprattutto oltre i 700–900 metri, con apporti più significativi alle quote più elevate, mentre sotto i 700 metri i quantitativi risultano più contenuti.

Qualche centimetro di neve bagnata è stato osservato in Valsugana e, localmente, fino a un paio di centimetri anche in Valle dell’Adige. In montagna gli accumuli risultano più consistenti, con condizioni tipicamente invernali soprattutto alle quote medio-alte. Nelle prossime ore la quota neve tenderà a salire verso gli 800–1.300 metri, in particolare nei settori meridionali, ma durante le fasi più intense non si esclude la comparsa di neve o neve mista a pioggia anche sotto i 600 metri.

Dal pomeriggio è prevista una graduale attenuazione dei fenomeni fino all’esaurimento delle precipitazioni, accompagnata da un ulteriore innalzamento della quota neve oltre i 1.200–1.400 metri. Entro sera, oltre i 1.000–1.300 metri, potranno cadere altri 10–20 centimetri di neve o più, con accumuli crescenti salendo di quota. Nelle ore notturne e nella giornata di giovedì sono attese precipitazioni intermittenti, prevalentemente nevose alle quote più alte.

Giovedì, oltre i 1.500 metri, potranno aggiungersi ulteriori 5–15 centimetri di neve. Particolare attenzione è richiesta nella notte tra giovedì e venerdì per il possibile rischio di gelate, soprattutto sui ponti. Da venerdì e per il fine settimana è previsto un miglioramento delle condizioni meteo, con tempo stabile, assenza di precipitazioni e temperature minime in calo.