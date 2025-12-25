TRENTO. Mentre molti festeggiano il Natale in famiglia, migliaia di persone in tutta Italia sono al lavoro per garantire sicurezza e assistenza alla comunità. Anche a Trento, il pronto soccorso è operativo senza sosta: medici e infermieri si alternano nei turni festivi per assistere chi ha bisogno di cure urgenti. Le forze dell'ordine presidiano le strade, i vigili del fuoco restano pronti a intervenire in caso di emergenze, mentre gli operatori del 118 percorrono chilometri per portare soccorso.



Una foto che arriva proprio dal pronto soccorso del capoluogo trentino testimonia questa dedizione. A tutti loro un grazie che oggi arriva più forte, riconoscendo il sacrificio di chi rinuncia alla festa per permettere a tutti noi di viverla in sicurezza.