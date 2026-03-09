TRENTO. La Provincia di Trento ha reso noto che domani, martedì 10 marzo, la piattaforma MyPay sarà interessato da un intervento di aggiornamento e pertanto il servizio di pagamenti elettronici verso la pubblica amministrazione trentina sarà sospeso fra le 13 e le 19. In quelle ore non sarà possibile effettuare versamenti elettronici alla Provincia o agli oltre 330 enti pubblici trentini che hanno aderito all'utilizzo della piattaforma MyPay.



La sospensione riguarda tutti i canali di pagamento collegati a MyPay: l'online banking, gli sportelli bancari o postali, le tabaccherie abilitate e l'app IO. Gli avvisi di pagamento emessi prima dell'interruzione resteranno validi e torneranno pagabili al termine dell'intervento (se non scaduti).