TRENTO. Grande paura ma, fortunatamente, nessun ferito nell’incidente avvenuto nella tarda mattinata di oggi, martedì 8 settembre, nella zona dei Murazzi. A scontrarsi sono stati un’auto e un camion.

L’allarme è scattato attorno alle 11.40. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione: per cause da accertare, i due mezzi sono entrati in collisione mentre percorrevano la strada.

L'incidente è avvenuto alle 11.40 sulla statale. Miracolosamente non ci sono state conseguenze per le persone (video di Gianni Cavagna)

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, insieme alle forze dell’ordine e agli operatori del soccorso sanitario. Nonostante l’impatto e il coinvolgimento di un mezzo pesante, nessuna delle persone coinvolte è rimasta ferita.

Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’accaduto, mentre i vigili del fuoco si sono occupati della messa in sicurezza dei mezzi e della carreggiata.