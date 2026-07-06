MALOSCO. Si è spento all'età di 88 anni padre Erminio Gius, frate francescano cappuccino, psicologo e docente universitario che ha lasciato un segno profondo nella psicologia italiana. La morte è avvenuta nella mattinata di lunedì 6 luglio nell'infermeria dei frati di Santa Caterina, a Rovereto, dove era ricoverato.

Originario di Malosco, dove era nato nel 1938, padre Erminio Gius ha costruito una carriera capace di unire spiritualità, ricerca e insegnamento. Dopo gli studi teologici alla Pontificia Università Lateranense, si laureò in filosofia all'Università di Padova e completò la propria formazione all'Università di Oxford, specializzandosi in psicologia sociale e clinica.

Per oltre tre decenni è stato un punto di riferimento del mondo accademico. Dal 1974 ha insegnato all'Università di Padova, dove ha ricoperto la prima cattedra di psicologia sociale dal 1990 al 2010. La sua attività didattica lo ha portato anche nelle aule dell'Università di Trento, della Libera Università di Bolzano e della Pontificia Università Antonianum di Roma, contribuendo alla formazione di migliaia di studenti.

Studioso prolifico, ha firmato circa 270 pubblicazioni scientifiche e seguito centinaia di tesi di laurea. I suoi lavori hanno affrontato temi come la sofferenza psicologica, le relazioni familiari, il disagio mentale e gli aspetti etici della ricerca, sempre con l'obiettivo di mettere la persona al centro dell'analisi.

Nel 2025 aveva dato alle stampe il suo ultimo volume, Lungo il fiume dell'anima, realizzato insieme all'ex allieva Valeria Ugolini. Il libro ripercorre la sua esperienza umana e professionale e, attraverso il racconto di una vita dedicata allo studio, ricostruisce anche l'evoluzione della psicologia italiana degli ultimi cinquant'anni.

Tra le riflessioni che più spesso proponeva vi era quella sull'importanza di un linguaggio rispettoso e non violento. Era convinto che imparare a riconoscere le proprie fragilità fosse una condizione indispensabile per costruire relazioni più autentiche e una società più attenta alla persona.