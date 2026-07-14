TRENTO. Dopo diciannove giorni di agonia è morta Laura Viktoria Härtig, la ciclista tedesca di 30 anni rimasta gravemente ferita nel drammatico incidente avvenuto lungo la strada statale 242, nei pressi del Passo Sella. La giovane si è spenta nella serata di domenica nella sua Baviera, dove era stata trasferita dopo il ricovero in Alto Adige.

L'incidente era avvenuto mentre la turista, originaria di Penzberg, stava percorrendo in bicicletta la discesa verso Canazei. Per cause ancora in corso di accertamento si era scontrata frontalmente con una moto guidata dall'ex campione di sci alpino Peter Runggaldier, 57 anni, che stava salendo in direzione opposta.

Dopo il violento impatto, la trentenne era stata soccorsa e trasportata in elicottero all'ospedale San Maurizio di Bolzano, dove era stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva in condizioni disperate. Nonostante i tentativi dei medici, la giovane non è riuscita a sopravvivere alle gravissime ferite riportate.

Anche Peter Runggaldier era rimasto ferito nello schianto ed era stato trasferito in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento.



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