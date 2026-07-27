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TRENTO. Grave lutto nel mondo dello sport trentino. L'A.C. Trento 1921 piange la tragica scomparsa di Sami Said, calciatore del Settore giovanile gialloblù, morto all'età di 18 anni in seguito a un incidente stradale avvenuto in Marocco.
A dare la notizia è stata la stessa società con un messaggio di cordoglio pubblicato sui propri canali ufficiali. «Sami ha fatto parte della famiglia gialloblù, condividendo con compagni, allenatori e dirigenti un percorso di crescita sportiva e umana che resterà nel ricordo di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo. Di fronte a una simile tragedia, ogni parola diventa superflua. Resta soltanto un immenso senso di vuoto e di ingiustizia», si legge nella nota.
Il presidente, la dirigenza, i compagni di squadra, i collaboratori del Settore giovanile e tutta l'A.C. Trento 1921 hanno espresso la loro vicinanza ai familiari del giovane. «Ci stringiamo con profondo affetto attorno alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che hanno voluto bene a Sami, esprimendo le più sincere e sentite condoglianze», conclude il comunicato della società gialloblù.