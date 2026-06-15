AOSTA. La procura di Aosta ha rilasciato oggi il nullaosta per lo svolgimento dei funerali dei cinque alpinisti, tre dei quali trentini, deceduti nello scorso fine settimana in Valle d'Aosta, in tre diversi incidenti sul Gran Paradiso, Monte Bianco e Cervino. Gli accertamenti sono stati affidati ai militari del Sagf (Soccorso alpino della guardia di finanza) delle stazioni di Entrèves e Cervinia. Il primo è avvenuto venerdì scorso sulla parete Nord del Gran Paradiso, dove sono precipitati, per oltre 400 metri, Sergio Martinelli, 29enne di Trento, Maicol Zenatti, 39 anni di Brentonico, vicino a Rovereto, e il 49enne Antonio Sardano di Trento.

Sabato si sono registrati gli altri due drammi sul versante italiano: un alpinista francese è caduto per oltre 800 metri dal Pic Tyndall, sulla via normale italiana del Cervino. Quasi in contemporanea un connazionale è morto davanti agli occhi della compagna, scivolando sul ghiacciaio della Brenva in una discesa con gli sci. Nella stessa giornata c'è stato un quarto incidente, sempre sul massiccio del Monte Bianco, ma nella parte francese del Mont Maudit: due alpinisti sono morti travolti da una scarica di sassi.