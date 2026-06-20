TRENTO. La Procura di Trento ha aperto un fascicolo per omicidio stradale in seguito alla morte di Adele Cobelli, la ciclista di 14 anni deceduta sabato lungo la provinciale 131 a Pressano, frazione di Lavis. La giovane promessa della Asd Bike Movement Trentino Erbe stava pedalando sulle strade di casa quando è stata investita da un'automobile guidata da un giovane residente della zona.



Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, ancora in fase di approfondimento, la vettura che procedeva nella direzione opposta avrebbe invaso l'altra corsia andando a colpire la bicicletta della ragazza. L'impatto è stato violentissimo e Adele Cobelli è stata sbalzata oltre il guardrail che costeggia la carreggiata, morendo sul colpo.



La tragedia ha suscitato profonda commozione in tutto il Trentino. «Quanto avvenuto ci lascia sgomenti: per il Trentino è un altro, inaccettabile, dramma della strada, che ha per vittima ancora una volta una giovane ciclista», ha dichiarato il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti.



«Come istituzioni e comunità trentina ci stringiamo attorno alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che sono colpiti da questa terribile perdita, esprimendo il nostro cordoglio in un momento così difficile», ha aggiunto il governatore, esprimendo la vicinanza della Giunta provinciale ai familiari della giovane atleta.