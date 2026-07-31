TRENTO. Il progetto Trento Green Ring inizia a lasciare il segno sul Monte Bondone. Dopo l'avvio della fase pilota con l'introduzione dei ranger sui sentieri del Bondone e di Baselga di Piné, l'Azienda per il Turismo di Trento ha inaugurato due nuove infrastrutture pensate per migliorare l'esperienza di escursionisti e famiglie: tre panchine panoramiche sulla Piana del Fortino e una pista di biglie in località Vason. L'obiettivo è valorizzare l'offerta outdoor con interventi sostenibili e attenti alla qualità della permanenza in montagna.

Sulla Piana del Fortino, lungo il Sentiero dei Mughi, sono state installate tre sedute panoramiche in legno con vista sulle Dolomiti di Brenta. Progettate insieme a Claus Interni, si distinguono per un design ispirato alle forme del paesaggio montano e alle stratificazioni rocciose, integrandosi con l'ambiente circostante. Le panchine sono raggiungibili sia a piedi lungo il sentiero sia utilizzando la seggiovia Palon, aperta durante la stagione estiva.

La novità dedicata ai più piccoli è invece la pista di biglie realizzata a Vason, accanto alla pista Cordela. La struttura, interamente in legno e lunga circa 60 metri, permette ai bambini di far scendere una biglia lungo rampe e ostacoli seguendo percorsi sempre diversi. Le biglie, acquistabili da un distributore automatico all'esterno dell'ufficio informazioni dell'APT, possono poi essere conservate come ricordo e riutilizzate nelle visite successive. L'area è stata completata con sdraio e sedute, mentre la pista verrà rimossa al termine della stagione estiva per consentire l'utilizzo dell'area durante l'inverno.

Le due opere sono state installate dalla squadra dei ranger coordinata dall'APT, che durante l'estate si occupa anche della manutenzione dei sentieri, del monitoraggio dei percorsi e dell'aggiornamento della segnaletica. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con il Comune di Trento, l'Azienda Forestale Trento-Sopramonte, Trento Funivie e l'ASUC Sopramonte, nell'ambito del modello di governance condivisa che caratterizza il programma Trento Green Ring. C.L.