TRENTO. Saranno gli ammalati, le loro famiglie, i volontari e le comunità parrocchiali i protagonisti del tradizionale pellegrinaggio diocesano in programma domenica 31 maggio al Santuario di Montagnaga di Piné, uno dei luoghi mariani più significativi del Trentino e meta di pellegrinaggi provenienti anche da altre regioni del Nord Italia.



L'iniziativa è promossa dall'Area Testimonianza e Impegno sociale dell'Arcidiocesi di Trento in collaborazione con Ospitalità Tridentina e coinvolge le parrocchie e le unità pastorali dell'intero territorio diocesano. L'obiettivo è offrire una giornata di preghiera, incontro e condivisione, con particolare attenzione alle persone che vivono la fragilità della malattia.



Il programma prevede il ritrovo alle 9.30 presso il Santuario, seguito da una riflessione introduttiva del rettore don Piero Rattin e dalla processione verso il prato della Comparsa. Alle 11 l'arcivescovo Lauro Tisi presiederà la Santa Messa, che sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube della Diocesi e su Telepace Trento per consentire la partecipazione anche a chi non potrà raggiungere fisicamente il luogo di culto.



Nel pomeriggio, alle 14, è prevista la recita del Rosario, seguita dalla benedizione eucaristica dei malati, uno dei momenti più sentiti dell'intera giornata. Il pellegrinaggio rinnova così una tradizione profondamente radicata nella Chiesa trentina, all'insegna della vicinanza, della solidarietà e della fede condivisa. C.L.