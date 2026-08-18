PEIO. Questa sera, martedì 18 agosto, alle ore 21, con ingresso libero, Piazza Monari a Cogolo di Peio si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per ospitare la Finalissima di Miss Trentino Alto Adige, tappa ufficiale del Concorso Nazionale Miss Italia 2026. Si tratta di una serata pensata per celebrare non solo la bellezza ma pure il talento, la personalità ed il coraggio delle giovani concorrenti, con uno spettacolo capace di coniugare moda, intrattenimento, sport, musica ed emozioni.

A contendersi l’ambito titolo saranno 33 finaliste, selezionate tra le oltre 300 ragazze che hanno partecipato alle selezioni estive del concorso, un lungo percorso che ha attraversato alcune delle località più suggestive del Trentino Alto Adige.

La vincitrice sarà incoronata Miss Trentino Alto Adige 2026 ed avrà l’opportunità di rappresentare la regione alla Finale Nazionale di Miss Italia, in programma lunedì 21 settembre al Castello di Santa Severa, con diretta su Rai Play.

La competizione è dunque particolarmente importante e la giuria sarà chiamata ad un compito tutt’altro che semplice: scegliere la ragazza capace di rappresentare al meglio lo spirito della regione de i valori di un concorso che negli ultimi anni ha saputo evolversi, mettendo sempre più al centro la persona. Il giudizio non sarà affidato soltanto a ciò che accadrà sul palcoscenico. Per permettere una valutazione realmente completa e a 360 gradi, la giuria avrà infatti la possibilità di conoscere le concorrenti già nel pomeriggio, durante un incontro a porte chiuse. Sarà un momento importante, nel quale le finaliste potranno raccontarsi e mostrare aspetti della propria personalità che difficilmente emergono durante una semplice passerella.

Attraverso domande mirate, le ragazze saranno chiamate a parlare delle proprie esperienze, delle ambizioni, dei progetti per il futuro e dei valori che guidano la loro quotidianità. Un confronto diretto che consentirà ai giurati di andare oltre l’immagine e di conoscere le storie, le sensibilità e le motivazioni che si celano dietro ciascuna concorrente. Per molte ragazze, infatti, il percorso di Miss Italia rappresenta molto più di una semplice competizione: è un’occasione per ritrovare fiducia in se stesse, affrontare le proprie fragilità e trasformare esperienze difficili in nuova consapevolezza.

A caratterizzare il percorso di Miss Italia in Trentino Alto Adige, da anni, è anche l’attenzione all’inclusività ed alla valorizzazione della persona. Un’impostazione voluta dalla direzione artistica di Sonia Leonardi, titolare della Soleo Show Model Agency. “Il nostro concorso – spiega Sonia Leonardi – è un percorso di crescita, un’esperienza autentica che valorizza la personalità, il coraggio e l’unicità di ogni partecipante. Non contano più taglie, misure o altezza: contano i valori, le storie e la forza delle donne”. Un messaggio che trova riscontro nelle storie di molte delle ragazze che negli anni hanno partecipato al concorso, trasformando il palcoscenico in uno spazio di libertà, consapevolezza e riscatto dopo esperienze personali difficili, dal bullismo alla violenza, fino a problemi legati alla propria immagine ed al benessere psicologico.La finalissima sarà anche un’importante occasione di promozione del territorio.

Le 33 finaliste vivranno infatti un’intera giornata dedicata alla scoperta delle bellezze della Val di Peio, alternando momenti di preparazione allo spettacolo ad esperienze pensate per valorizzare il patrimonio naturale e turistico locale. Vestite Givova, le ragazze saranno protagoniste di uno shooting esclusivo a Pejo 3000, immerso nello straordinario paesaggio alpino, con l’obiettivo di raccontare attraverso immagini e moda la bellezza delle nostre montagne. A seguire, il percorso proseguirà alle Terme di Pejo, dove le finaliste potranno vivere un’esperienza all’insegna del benessere, della natura e della salute. Una scelta che rafforza il legame tra il concorso ed il territorio ospitante, trasformando la manifestazione in una vera e propria vetrina per la Val di Peio e per l’intera Val di Sole. La serata è organizzata con il prezioso supporto del Consorzio Turistico Peio 3000, Apt Val di Sole, Funivie Pejo, Comune di Peio, Terme di Peio e Sparkasse.

Sul palco le finaliste saranno protagoniste di diverse uscite, pensate per raccontare sfaccettature differenti della loro personalità. La prima parte sarà dedicata a look casual e contemporanei, per esprimere una bellezza quotidiana, spontanea e autentica; in questa fase saranno fondamentali il portamento, la naturalezza e la capacità delle ragazze di trasmettere sicurezza anche lontano dai tradizionali abiti da sera. Particolare attenzione sarà riservata èure all'hair look, curato dagli hairstylist Framesi dei saloni Laura di Laura Giovannini di Mezzocorona, Magic Hair di Denise Roccabruna di Trento, Maison Hair di Irida Diko di Villa Agnedo e New Look di Ilaria Cavallari di Mestriago, Commezzadura. Il momento più atteso arriverà con il gran finale in abito da sera. Le concorrenti indosseranno creazioni eleganti e raffinate, trasformando la piazza di Cogolo in una passerella sotto le stelle. Sarà il momento più glamour della serata, quello nel quale eleganza, portamento e presenza scenica contribuiranno a rendere ancora più emozionante l’attesa dell’incoronazione. La Finalissima, però, non sarà solo gara di bellezza; il pubblico potrà assistere ad un vero spettacolo a tutto tondo, con ospiti e performance pensati per coinvolgere e sorprendere. Grande attesa infatti c’è per le atlete della Ginnastica Val di Sole, capitanate da Silvia Costanzi, che porteranno in scena spettacolari coreografie aeree e acrobatiche. Forza, tecnica, equilibrio ed eleganza si uniranno in un'esibizione ad alto impatto visivo. Non mancherà poi la comicità di Lucio Gardin, un artista molto amato dal pubblico trentino, che con la sua inconfondibile verve regalerà momenti di leggerezza, ironia e divertimento. Ad impreziosire ulteriormente la serata sarà la presenza di Chiara Censi, Miss Trentino Alto Adige 2025, che tornerà sul palco nel ruolo di madrina e componente della giuria. La sua presenza rappresenterà anche un ideale passaggio di testimone con la nuova Miss, che avrà il compito di portare il nome del Trentino Alto Adige sul palcoscenico nazionale. Oltre al titolo principale, nel corso della serata saranno assegnate anche le fasce di Miss Social e Miss Chef, entrambe valide per l’accesso alle prefinali nazionali. La Finalissima di Cogolo di Peio si prepara dunque ad essere molto più di una semplice competizione; sarà una serata capace di raccontare giovani donne con sogni, esperienze e personalità tutte diverse tra loro. Quindi uniche. C.L.