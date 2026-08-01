PERGINE. Miss Italia torna a Pergine Valsugana dopo anni di assenza con una serata speciale che celebra il ventesimo anniversario dell'elezione di Claudia Andreatti, come Miss Italia, una tra le protagoniste più amate del concorso. E sarà proprio Claudia l’ospite speciale dell’evento.

Oggi, sabato 1 agosto, in piazza del Municipio, alle ore 21.15 con ingresso libero, si disputerà la prima finale regionale del Trentino Alto Adige, durante la quale verrà assegnato il prestigioso titolo di Miss Miluna. L'evento è organizzato grazie al prezioso sostegno del Comune, dell'Apt Valsugana, della Pro Loco, del Consorzio Operatori Pergine in Centro (Copi) e della Cassa Rurale Alta Valsugana. Sul palco, presentate da Sonia Leonardi, sfileranno una trentina di ragazze provenienti da tutto il Trentino Alto Adige, che si sono qualificate nel corso delle selezioni estive, pronte a contendersi il primo pass disponibile per accedere alle prefinali nazionali di Miss Italia. La serata, che celebra la bellezza, sarà arricchita da una sfilata di moda dedicata alle proposte dei commercianti di Pergine Valsugana, Copi e da coinvolgenti esibizioni canore e balli latini della scuola Des Etoiles, che accompagneranno il pubblico.

Il momento più atteso della serata sarà l'intervista a Claudia Andreatti, protagonista di una straordinaria storia di successo iniziata proprio a Pergine Valsugana; era il 2006 quando, sullo stesso palco, conquistò la prima fascia provinciale che rappresentò l’inizio di un percorso destinato a portarla alla vittoria del titolo di Miss Italia. Da quel momento si sono aperte per Claudia numerose opportunità professionali e personali: il concorso è stato il trampolino di lancio di una carriera nel mondo dello spettacolo, della televisione e della comunicazione, che e ha permettesso di vivere esperienze importanti e di affermarsi con professionalità e determinazione.

A vent'anni da quella emozionante serata, Claudia ha accolto con entusiasmo l'invito a tornare a Pergine per condividere con il pubblico i ricordi di quel percorso e celebrare il legame speciale che la unisce alla città. L'intervista, condotta da Sonia Leonardi, ripercorrerà le tappe più significative della sua carriera, le emozioni vissute durante il concorso e il valore che quella vittoria ha avuto nel costruire il suo futuro. Sarà un momento intenso e ricco di emozioni, pensato per celebrare una donna che continua a rappresentare con orgoglio il Trentino e il concorso di Miss Italia.

Si rinnova anche quest’anno la preziosa collaborazione con Framesi e con i saloni di bellezza partner dell’evento, che cureranno il look delle partecipanti: il Salone Maison Style di Villa Agnedo di Irida Dico, il Salone Prestige di Pergine di Rita Manuardi e il salone Magic Hair di Denise Roccabruna. Il calendario proseguirà mercoledì 5 agosto ad Andalo, lunedì 10 a Cavalese, il 12 a Fiera di Primiero, il 16 a Folgaria e si concluderà martedì 18 agosto a Cogolo di Pejo, che per il secondo anno consecutivo si riconferma la località della Finalissima del Concorso Nazionale Miss Italia per l’elezione di Miss Trentino Alto Adige. Che succederà alla detentrice del titolo Chiara Cenci. Si preannuncia una serata ricca di emozioni, spettacolo e momenti da ricordare, pensata per coinvolgere il pubblico di tutte le età. C.L.