TRENTO. «Possiamo soltanto tirare avanti, per quanto possibile. Indietro nel tempo non si può tornare. Quel dolore ti rimane sempre addosso, non andrà mai via». Sono passati quasi tre anni da quell'11 gennaio 2024, giorno in cui la 37enne Ester Palmieri fu uccisa a Valfloriana per mano dell'ex compagno, Igor Moser, 45 anni, dal quale si stava separando. Una tragedia che ancora oggi è difficile da ripercorrere, anche solo a parole, per la mamma di lui, Fiorella Simonazzi, che da quel momento non ha più trovato pace. Tradita doppiamente da quel figlio che dopo aver ucciso l'amata nuora, si è tolto la vita, distruggendo due famiglie. E tracciando in modo netto e violento un prima e un dopo nella vita dei loro tre figli, oggi di 13, 12 e 8 anni.

È proprio da loro che i nonni materni e paterni sono riusciti a ricominciare. Ripartendo di fatto da zero, ricostruendo la loro vita e quella di quei bambini diventati orfani all'improvviso. «Siamo sempre rimasti vicini fra noi - prosegue Fiorella - come nonni stiamo incentrando le nostre forze solo sul loro bene. Riesco a vedere spesso i ragazzi, soprattutto nei weekend. Andiamo a prenderli, i nonni materni li portano qui da me. La cosa che forse più mi preoccupa è che abbiamo tutti una certa età. Pensiamo ai nostri nipoti e al loro futuro. È chiaro che oggi mi chiedo cosa succederà quando diventeranno grandi».

La voragine che quel femminicidio ha creato non si è mai richiusa. E le domande continuano a scorrere nella mente della signora Fiorella che quotidianamente deve fare i conti con un dolore ancora troppo grande, a cui non riesce a dare risposta. «Logico che ci penso ancora oggi. Dobbiamo farci delle domande. E io me ne faccio mille ogni giorno, ancora adesso. Per noi è stato un fulmine a ciel sereno. Mai nessuna parola su nulla. Io non sono ancora riuscita a perdonarlo. Non capisco perché l'abbia fatto. Noi le abbiamo voluto un mondo di bene (a Ester Palmieri, ndr), era una ragazza d'oro».

Le lacrime scendono nel ricordarla. «Ci sono sempre voluta essere per loro. Ancora non mi posso capacitare del male che lui è riuscito a farle. E che poi ha fatto alla sua famiglia, a tutte le persone che le volevano bene. Mai avrei pensato nella vita una cosa del genere. Non doveva farci questo, non doveva provocarci un dolore così grande».

Finita non per sua volontà dalla parte sbagliata della storia, Fiorella non si è mai sentita abbandonata dalla sua comunità di Castello di Fiemme che ha sempre sentito vicina. Né tantomeno dai famigliari di Ester Palmieri, con i quali rimane un profondo legame. «Non è un dolore che si può superare. Ma le persone qui ci sono state accanto sempre, dandoci supporto. Non mi sono mai sentita sola».

In questi anni non sono mancate nemmeno le visite dell'arcivescovo di Trento, Lauro Tisi. Tuttavia, questo tempo «non mi è mai sembrato del tutto reale», aggiunge la donna. Una sorta di limbo da cui è difficile uscire. «Dopo un dolore simile, però, deve esserci soltanto pace all'interno di una famiglia. È l'unico modo per andare avanti», conclude.