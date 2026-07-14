TRENTO. La ragazza, che all'epoca dei fatti aveva meno di 14 anni, ha trovato la forza di dire agli educatori cosa aveva dovuto subire nella comunità che si occupa di minori con fragilità e disagio psichico e che la ospitava. La vittima è stata molestata e violentata da un altro ospite della struttura, un giovane di sedici anni.



Al termine della violenza era stata anche minacciata: «Non lo dire a nessuno», le avrebbe detto l'amico. Il ragazzo, accusato di violenza sessuale e minacce, è finito davanti al giudice del tribunale dei minori di Trento: ora sta seguendo un percorso di messa alla prova, sulla base di un progetto educativo.



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