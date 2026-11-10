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TRENTO. Il centrosinistra vuole Maurizio Fugatti in aula per spiegare il suo ricorso al giudice. Con quel ricorso il presidente chiede se può candidarsi alle Politiche 2027 senza far cadere il Consiglio provinciale. L’Alleanza democratica autonomista valuta un’informativa urgente per la seduta di fine novembre.
«C’è uno scollamento tra il presidente e la sua maggioranza, che non sapeva nulla», attacca Francesco Valduga (Campobase). Valduga accusa Fugatti di aver disertato almeno due sessioni del Consiglio: «I trentini chiedono risposte su energia e prezzi, non sul suo futuro personale».
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