ROMA. La benzina torna sotto la soglia dei 2 euro al litro, mentre il gasolio prosegue la sua corsa al rialzo. Lo indicano gli ultimi dati dell’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), rilevati oggi, martedì 10 novembre.

Sulla rete stradale nazionale il prezzo medio in modalità self service è di 1,998 euro al litro per la benzina, contro i 2 euro di ieri, e di 2,240 euro per il gasolio, che ieri era a 2,238. Il diesel costa quindi oltre 24 centesimi al litro più della benzina. Per un pieno da 50 litri servono in media circa 112 euro di gasolio e poco meno di 100 euro di benzina.

Più cari i rifornimenti sulla rete autostradale, dove il self costa in media 2,028 euro per la benzina e 2,292 euro per il gasolio. Sono 3 centesimi in più rispetto alla rete ordinaria per la benzina e oltre 5 per il diesel.