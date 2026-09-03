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ROMA. Fare il pieno costa ancora di più. Benzina e gasolio continuano a rincarare sulla rete italiana, secondo i dati aggiornati dell'Osservatorio del ministero delle Imprese e del Made in Italy.
In modalità self service, la benzina raggiunge una media di 2,039 euro al litro, contro i 2,027 di ieri. Ancora più alto il gasolio, passato in ventiquattr'ore da 2,131 a 2,147 euro al litro.
Il conto sale ulteriormente per chi viaggia in autostrada: qui la benzina self arriva mediamente a 2,124 euro al litro, mentre il diesel tocca 2,221 euro. Ieri i prezzi erano rispettivamente di 2,110 e 2,206 euro.