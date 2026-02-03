TRENTO. Sono circa millecinquecento i volontari della Associazione Nazionale Alpini che contribuiscono all'organizzazione, alla sicurezza e al supporto logistico delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Lo ha reso noto l'Ana.



La grande maggioranza delle penne nere in congedo opera in virtù del Protocollo firmato a dicembre dal generale Claudio Mora, comandante della Joint Task Force, preposta alla sicurezza dei Giochi, il commissario straordinario del Ministero dello Sport per i Giochi olimpici e paralimpici, Giuseppe Fasiol, e il presidente nazionale dell'Ana, Sebastiano Favero.



Il supporto richiesto dalla Jtf della Difesa ai volontari alpini comporta la copertura di mansioni come mantenimento dei campi di gara, assistenza agli accessi ai terreni delle competizioni, guida di veicoli per le esigenze di mobilità della "famiglia olimpica", operazioni delle comunicazioni, movieri, operatori di mezzi per sgombero neve, operatori manuali per la medesima esigenza anche con l'uso di frese, eventuale preparazione e somministrazione di cibo ed infermieri specializzati. Altri volontari alpini, invece, sono impegnati direttamente dalla Fondazione Milano-Cortina, già dai mesi scorsi. (ANSA). CSN